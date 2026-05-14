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¿Cómo hacer lapiceras con materiales reciclados? El regalo perfecto sin gastar mucho en el Día del Maestro

Sorprende a tus maestros con estas originales lapiceras hechas con materiales reciclados; quedarás bien en el Día del Maestro sin gastar mucho. ¡Toma nota!

¡Te lucirás este Día del Maestro! Cecilio López nos enseñó a hacer un gran detalle para aquellas personas que dedican su vida a la formación y educación de los niños y adolescentes: lapiceras originales y útiles. ¡Materiales económicos e instrucciones sencillas!

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