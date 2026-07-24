Lancer define el orden para elegir proteína en la gala de este viernes en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Lancer fue el ganador del reto express en MasterChef 24/7, lo que le dio la oportunidad de elegir el orden en el que los cocineros con mandil negro podrán elegir su proteína para cocinar en la gala de este viernes. El concursante le dio prioridad a los compañeros que jugaron con él en la terraza, y los siguientes seleccionados los dejó al azar, ya que sacó papelitos con sus nombres.