Se arma la reta en MasterChef 24/7: los cocineros juegan sin playera y desde la terraza (VIDEO)

Lancer organizó un juego en MasterChef 24/7 al que invitó a Emmanuel, Julio y Antrax. La reta se armó en la terreza y como balón utilizaron una de las cobijas de sus camas amarrada con un listón. Fue así que los cocineros pasaron un momento divertido haciendo actividad física, aunque el detalle que llamó la atención fue que lo hicieron sin playeras.