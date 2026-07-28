Antrax confiesa qué es lo más difícil de estar en MasterChef 24/7 y dice si ya quiere ser eliminado (VIDEO)

La semana 11 en MasterChef 24/7 arrancó con todo y las emociones ya están a flor de piel. Es el caso de Antrax, quien luego de su excelente desempeño en el domingo de salvación y tras vencer a Luis, se tomó el tiempo de reflexionar acerca de qué es lo que se le está dificultando de la competencia. Y es que además de la complejidad que tienen los retos, el cocinero considera que a este punto ya extraña mucho su casa y estar junto a su familia, pero se mantiene firme en la meta de seguir avanzando y no piensa darse por vencido.