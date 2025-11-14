inklusion logo Sitio accesible
"¡Afuera tengo vatos!”, ¿Manola amenazó a Teo en La Granja VIP?

TV Azteca

Manola arremetió fuerte contra Teo, quien ya la estaría haciendo llegar a su límite; fue necesaria la intervención de Adame y Eleazar para tranquilizarla. Tiempo después, Teo encaró a Manola para arreglar el asunto. ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP del 13 de noviembre 2025!

La Granja VIP
