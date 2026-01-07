¡Llega un nuevo refuerzo escarlata y ‘El Mono’ Osuna arremete contra los suyos! Revive lo mejor del Exatlón
Tras los malos resultados de su equipo, ‘El Mono’ Osuna no se queda callado; Dana sufre una terrible lesión en uno de los exigentes circuitos y los escarlatas reciben a Emilio, el nuevo refuerzo. ¡Revive lo mejor del Exatlón del 6 de enero 2026!