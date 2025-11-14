inklusion logo Sitio accesible
"¡A mi no me calles... eres majadera!”, Manola y Kim se vuelven a ‘encender’ en La Granja VIP

La réplica se salió de control: Kim y Manola se volvieron a ‘encender’. Además, Sergio Mayer Mori gana la salvación y Eleazar y ‘El Patrón’ hacen las paces. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 13 de noviembre 2025!

La Granja VIP
