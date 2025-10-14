Discusiones, ‘cuchareos’, ‘trampas’, lágrimas y más... ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

Manola Díez se enfrasca en una intensa discusión con Omahi, las intervenciones de Sergio Mayer Mori como capataz, la ‘trampa’ de Eleazar y las lágrimas de Kike Mayagoitia. Además, Flor Rubio explicó que hoy conoceremos al segundo nominado de La Granja VIP. ¡No pierdas detalle!