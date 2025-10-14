Discusiones, ‘cuchareos’, ‘trampas’, lágrimas y más... ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!
TV Azteca
Manola Díez se enfrasca en una intensa discusión con Omahi, las intervenciones de Sergio Mayer Mori como capataz, la ‘trampa’ de Eleazar y las lágrimas de Kike Mayagoitia. Además, Flor Rubio explicó que hoy conoceremos al segundo nominado de La Granja VIP. ¡No pierdas detalle!
