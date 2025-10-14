¿Cuándo y dónde ver El Duelo de La Granja VIP? Fecha y horario

Cada martes se encenderán aún más las emociones en La Granja VIP con una de las dinámicas más decisivas de la semana. El Duelo no solo pondrá a prueba la fuerza y estrategia de los granjeros, también podría definir el futuro de uno de ellos dentro del reality. Como ya se ha visto, ni el Capataz está exento de enfrentar decisiones difíciles, y esta semana, Sergio Mayer Mori carga con esa responsabilidad.

¿Qué es El Duelo en La Granja VIP y cómo se eligen a los participantes?

Durante la charla matutina entre Sergio y Fabiola Campomanes, quedó claro que las decisiones no se toman a la ligera. Como Capataz, Sergio debe seleccionar a dos participantes para enfrentarse en El Duelo, uno de ellos del grupo de los Granjero y otro del grupo de los Peones. Aunque no revelaron nombres, se habló de buscar equilibrio en las capacidades físicas para que el enfrentamiento sea justo. Fabiola también destacó la importancia de que las pruebas favorezcan por igual a mujeres y hombres.

El objetivo del Capataz, según expresó Sergio, es construir un equipo fuerte y equilibrado donde todos aporten por igual. Por eso, más allá de las estrategias, sus elecciones parecen enfocarse en fortalecer la convivencia y mantener un buen ambiente dentro de La Granja VIP.

La Granja VIP Sergio Mayer Mori, como Capataz, tiene la tarea de elegir a los participantes del Duelo de esta noche

¿A qué hora es El Duelo de La Granja VIP y dónde verlo?

El Duelo se transmite todos los martes durante el Programa En Vivo, que puedes seguir de lunes a viernes de 9:00 P.M. a 10:30 P.M., a través de Azteca UNO y Disney+. Antes del programa, se transmite el Pre Show de 8:30 P.M. a 9:00 P.M., ideal para ponerse al día con los rumores y momentos clave del día.

Y si quieres seguir comentando después del enfrentamiento, no te pierdas La Cosecha, el resumen que se transmite de lunes a viernes de 11:30 P.M. a 12:30 A.M. en Azteca 7.

El martes se define quién sigue en la competencia. ¿Logrará Sergio elegir con estrategia o las emociones pesarán más? No te pierdas El Duelo de esta noche en La Granja VIP.