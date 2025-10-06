inklusion logo Sitio accesible
¡La historia continúa! Revive todo lo que sucedió el pasado viernes en La Academia VLA

Cuando creímos que se escribía la última página de La Academia VLA, el público hizo lo suyo y el reality se extendió una semana más. ¡Revive los detalles!

Cuando creímos que se escribía la última página de La Academia VLA, el público hizo lo suyo y el reality se extendió una semana más. El padre José de Jesús cantó a capella, Dani Parra recibió un regalo de su papá y Luis Fernando Peña abandonó la competición. ¡Revive los detalles!

