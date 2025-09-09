“Estamos hablando de una situación de vida o muerte”, Romina Mircoli, hija de Dulce, reacciona a un supuesto fideicomiso millonario
Está circulando un audio de la prima de Romina Mircoli, Lizabeth Pérez, quien asegura que Dulce habría dejado un fideicomiso millonario. Así reaccionó Romina.
TV Azteca
Está circulando un audio de la prima de Romina Mircoli, Lizabeth Pérez, quien asegura que Dulce le habría dejado un fideicomiso millonario a su nieto. Sin embargo, Romina da su versión y niega la existencia de la millonaria suma.
Galerías y Notas Azteca UNO