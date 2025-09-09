VIDEO: Joven fue descubierta en una infidelidad por la ubicación del celular y la terminan

Las redes sociales se han vuelto sitios donde podemos encontrar una gran cantidad de historias. Algunas pueden ser buenas y otras no tanto, como la que te contaremos a continuación, sobre una infidelidad que se viralizó en TikTok.

¡Consejo para evitar una infidelidad! [VIDEO] No dejes que el amor se acabe entre tu pareja y tú, podría haber varias cosas en tu casa que estén invitando a otras personas a hacer un mal tercio.

En este caso quedó expuesto que si vas a ser infiel pues tienes que usar un poco la inteligencia ya que no debes dejar pistas ni despertar sospechas para no ser descubierto. Un claro ejemplo de esto, es lo que vivió una joven y se hizo viral en las redes sociales.

¿Cómo descubrieron la infidelidad de la joven?

De acuerdo a lo que se pudo ver en el video, la joven quiso serle infiel a su novio pero este la descubrió por la ubicación de su celular. Todo esto quedó expuesto en TikTok.

La chica en cuestión habría sido infiel a su novio pero había olvidado el detalle que él tenía activada su ubicación. Es decir que con tan solo un clic en el celular logró descubrirla en un polémico acuerdo de lealtad implícito que se inicia junto a una relación.

Debido a lo ocurrido es que habría surgido una pelea entre la pareja y la misma habría llegado a su fin. La ruptura se dio por medio de mensajes o al menos eso manifestaron las amigas de la joven que fueron quienes difundieron el video.

Actualmente el video ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones. En el mismo se puede ver a una chica rubia llorando desconsolada mientras ve atenta a su celular, luego de que su novio la descubrió. Sus amigas están alrededor riéndose sin control por la reacción de ella.

¿Cuál fue la reacción de la gente en las redes sociales?

Se pudieron leer los siguientes comentarios en el video: