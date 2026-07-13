Samadhi Zendejas huye de la prensa y evita hablar de su romance con Gabito Ballesteros
La actriz fue abordada por reporteros a su llegada, pero prefirió guardar silencio sobre los rumores que la vinculan con el cantante de corridos tumbados protagonizando un momento de tensión.
Samadhi Zendejas protagonizó una escena inesperada en el aeropuerto al intentar esquivar a la prensa que busca obtener declaraciones sobre su relación con Gabito Ballesteros y aunque apresuró el paso por los pasillos para evitar responder preguntas sobre su vida sentimental finalmente se detuvo por unos instantes y dejó claro que no tenía intención de hablar del tema.