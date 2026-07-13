Samadhi Zendejas huye de la prensa y evita hablar de su romance con Gabito Ballesteros

Samadhi Zendejas protagonizó una escena inesperada en el aeropuerto al intentar esquivar a la prensa que busca obtener declaraciones sobre su relación con Gabito Ballesteros y aunque apresuró el paso por los pasillos para evitar responder preguntas sobre su vida sentimental finalmente se detuvo por unos instantes y dejó claro que no tenía intención de hablar del tema.