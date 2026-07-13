“Qué actitud tan mediocre": Julio lamenta la falta de competitividad de los cocineros en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El desempeño de “Las guapas de barrio” en MasterChef 24/7 decepcionó a Julio, ya que considera que estuvo mal que no quisieran esforzarse al competir entre sí.
Luego del fuerte regaño que le dio el Chef Poncho Cadena por poner en duda su juicio al momento de evaluar los platillos en MasterChef 24/7, Julio nuevamente se dispuso a criticar el trabajo que hacen sus compañeros en la cocina. En esta ocasión, el cocinero regiomontano expresó su rechazo a las intenciones que tuvieron “Las guapas de barrio” en la eliminación de Camila, pues supuestamente quisieron sabotearse en el reto de eliminación y condenó que no estén esforzándose por mejorar.