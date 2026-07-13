“Qué actitud tan mediocre": Julio lamenta la falta de competitividad de los cocineros en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego del fuerte regaño que le dio el Chef Poncho Cadena por poner en duda su juicio al momento de evaluar los platillos en MasterChef 24/7, Julio nuevamente se dispuso a criticar el trabajo que hacen sus compañeros en la cocina. En esta ocasión, el cocinero regiomontano expresó su rechazo a las intenciones que tuvieron “Las guapas de barrio” en la eliminación de Camila, pues supuestamente quisieron sabotearse en el reto de eliminación y condenó que no estén esforzándose por mejorar.