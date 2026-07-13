En Exclusiva: Belinda, Danna y Mariana Treviño protagonizarán el regreso de Mentiras All Stars

El regreso de Mentiras All Stars ya estaría listo y promete convertirse en uno de los eventos teatrales más esperados. De acuerdo con una exclusiva de Venga la Alegría, el productor Alejandro Gou logró reunir a Belinda, Danna y Mariana Treviño para encabezar esta nueva temporada. Según la información revelada, Mariana Treviño retomará su icónico papel de Lupita, Belinda dará vida a Daniela y Danna se integrará al montaje como Yuri.