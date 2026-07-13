La sazón de la alegría: Tacos orientales con lechuga
Con ingredientes sencillos y muhco sabor, esta opción sustituye la tortilla por lechuga, convirtiendose en una alternativa idela para quienes buscan una comida ligera.
Si buscas una receta práctica, saludable y llena de sabor, los taquitos orientales en hojas de lechuga son una excelente opción. Elaborados con carne molida, cebolla cambray, ajo, jengibre y chiles, este platillo destaca por su alto contenido de proteína y por prescindir de las tortillas tradicionales.