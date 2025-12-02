"¡Me di cuenta de que era una enfermedad terrible!”, Sergio Basáñez revela cómo vivió la depresión crónica
Sergio Basáñez se sinceró sobre uno de los episodios más oscuros que ha pasado, la depresión crónica. ¿Cómo salió adelante? El actor compartió los detalles.
Sergio Basáñez se sinceró sobre uno de los episodios más oscuros que ha pasado, vivir con depresión crónica. Y es que este padecimiento lo llevó a reflexionar sobre la falta de empatía que existe hacia la salud mental. ¿Cómo ha logrado salir adelante? El actor, quien ahora participa en ‘Velocidad del Otoño’ junto a Jacqueline Andere, compartió los detalles íntimos de lo que sufrió.
