¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal hoy, 28 de noviembre?

De manera extraoficial, se reporta que la primera actriz, Silvia Pinal, se encuentra en estado crítico tras pasar casi una semana hospitalizada por una infección urinaria.

Sylvia Pasquel dio el reporte de salud de doña Silvia Pinal [VIDEO] Sylvia Pasquel dio el reporte de salud de doña Silvia Pinal y desea que toda la familia se una por su mamá. Reprueba que se especule sobre la herencia de la primera actriz.

¿Cuál es el estado de salud hoy de Silvia Pinal?

Se tenía contemplado, según la misma Sylvia Pasquel, que Silvia Pinal fuera dada de alta el día de ayer, miércoles, sin embargo, esto no sucedió. Y aunque la familia no ha dado declaración alguna después de darse a conocer que la primera actriz no dejaría el hospital, los medios de comunicación han obtenido información, y de manera extraoficial se sabe que tristemente, se encuentra en estado crítico.

¿Por qué fue hospitalizada Silvia Pinal?

Silvia Pinal fue internada la semana pasada en el hospital debido a que presentó problemas de presión baja y una arritmia cardiaca, ambos derivados de la infección urinaria.

Sylvia Pasquel informó que su madre estaría más tiempo en el hospital para que le pudieran realizar diversos estudios de laboratorio, pues se le había encontrado una bacteria en su organismo, lo cual habría obligado a los médicos a iniciar con un nuevo tratamiento, mismo que requeriría de supervisión hospitalaria.

La familia de Silvia Pinal no la deja sola

La noche de este miércoles, se comenzó a reunir parte de la familia Pinal en el hospital para estar cerca de la primera actriz en estos momentos tan delicados. Sin embargo, ninguno de ellos accedió a hablar con la prensa y prefirieron evadir los micrófonos. Quienes mantuvieron guardia toda la noche en el nosocomio fueron Silvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán, Stephanie Salas, Humberto Zurita, Iván Cochegrus y su asistente Efigenia Ramos.