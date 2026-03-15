Sin Filtro: Pelea entre Alfredo Adame y esposo de Karely Ruiz

Los conductores de Venga la Alegría fin de semana analizan en Sin Filtro si está bien que los artistas se enfrenten arriba del ring sin tener una preparación previa en el mundo del boxeo. Asimismo, hablan de los enfrentamientos que se dieron en el pesaje del evento que esta organizando Poncho DeNigris, donde Alfredo Adame fue agredido por el esposo de Karely Ruiz.