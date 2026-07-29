¿Angélica Vale estrena romance? Angélica María aclara los rumores

Angélica María desmintió los rumores que aseguran que su hija Angélica Vale ya se estaría dando una nueva oportunidad en el amor a menos de un año de haber anunciado su separación. Entre otras cosas, Angélica María contó que su hijia está enfocada en su trabajo y en la crianza de sus hijos y aclaró que goza de buena salud, pese a los rumores que circulan en redes sociales. ¿'La Novia de México’ ya prepara su bioserie? Esto contó Angélica María.