¿Angélica Vale estrena romance? Angélica María aclara los rumores
Luego de hacer frente a los rumores por una supuesta nueva relación amorosa de su hija, Angélica María respondió si ya está preparando su bioserie.
Angélica María desmintió los rumores que aseguran que su hija Angélica Vale ya se estaría dando una nueva oportunidad en el amor a menos de un año de haber anunciado su separación. Entre otras cosas, Angélica María contó que su hijia está enfocada en su trabajo y en la crianza de sus hijos y aclaró que goza de buena salud, pese a los rumores que circulan en redes sociales. ¿'La Novia de México’ ya prepara su bioserie? Esto contó Angélica María.