"¡Con mi familia, no!”, Anahí encara a Viviann en Survivor México La Reliquia en Llamas
Antes de ser elegida como la más débil de su tribu, Anahí le puso un alto a Viviann. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas.
La fuerte tensión entre Viviann y Anahí, quien fue elegida como la más débil de su tribu; y la oferta que recibieron Anahí y Sebastián que cambiaría el rumbo de la competición. ¡Revive los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas del 28 de julio 2026!