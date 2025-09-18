inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Son muy tramposos, les encanta la trampa!”, Ricardo Casares alza la voz en el Sin Palabras

Mientras los Favoritos ya celebraban un reñido punto en el Sin Palabras, Ricardo Casares protestó fuerte contra los del Pueblo quienes alegaban ante el juez. Esto fue lo que sucedió.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Se prendió el mejor juego del mundo mundial! Mientras los Favoritos ya celebraban un reñido punto en el Sin Palabras, Ricardo Casares protestó fuerte contra los del Pueblo quienes alegaban ante el juez, Patricio Borghetti. Esto fue lo que sucedió.

Sin Palabras VLA
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×