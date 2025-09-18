"¡Son muy tramposos, les encanta la trampa!”, Ricardo Casares alza la voz en el Sin Palabras
¡Se prendió el mejor juego del mundo mundial! Mientras los Favoritos ya celebraban un reñido punto en el Sin Palabras, Ricardo Casares protestó fuerte contra los del Pueblo quienes alegaban ante el juez, Patricio Borghetti. Esto fue lo que sucedió.
