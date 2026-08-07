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Zudikey Rodríguez y Pato Araujo regresan a Exatlón México Décima Temporada: conoce a TODOS los atletas

La temporada 10 de Exatlón México marcará el esperado regreso de Zudikey y Pato a los circuitos, quienes tendrán que enfrentarse a leyendas y nuevos rivales.

Después de hacer historia en los circuitos con su imponente talento, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo regresan a Exatlón México Décima Temporada. Y esta edición promete estar llena de sorpresas, pues también veremos de vuelta a figuras legendarias como David “La Bestia”, Aristeo Cázares, Paulette Gallardo y Heliud Pulido.

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