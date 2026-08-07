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¡Así se abre un ostión de forma segura! El truco del Chef Alberto Collarte para no cortarte en el intento (VIDEO)

El experto en mariscos les enseñó a los cocineros cómo proteger sus manos de forma efectiva al momento de manejar el cuchillo ostionero

Abrir un ostión puede significar un verdadero peligro, sobre todo para las manos; por eso, el Chef Alberto Collarte mostró ante las cámaras de MasterChef 24/7 cuál es la técnica correcta para enfrentar este reto sin lastimarte... ¡sólo necesitas un trapo muy limpio y saber los movimientos correctos!

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