¡Así se abre un ostión de forma segura! El truco del Chef Alberto Collarte para no cortarte en el intento (VIDEO)
El experto en mariscos les enseñó a los cocineros cómo proteger sus manos de forma efectiva al momento de manejar el cuchillo ostionero
Abrir un ostión puede significar un verdadero peligro, sobre todo para las manos; por eso, el Chef Alberto Collarte mostró ante las cámaras de MasterChef 24/7 cuál es la técnica correcta para enfrentar este reto sin lastimarte... ¡sólo necesitas un trapo muy limpio y saber los movimientos correctos!