"¡Ya somos íntimas de Messi!”, Sofía Aragón revela con singular emoción lo que vivió con el astro argentino
Luego de alzar la voz por el caso de Carolina Gómez, la fallecida reina de belleza de Baja California, Sofía Aragón compartió con emoción su anécdota con Messi.
Tras el caso de Carolina Gómez, la reina de belleza de Baja California que presuntamente murió a manos de su suegra, Sofía Aragón alzó la voz y habló de la conmoción que generó el caso y los fuertes videos filtrados. Además, Sofía Aragón reconoció que formar parte de plataformas como Miss Universo, implica presión y muchos riesgos, tal como le advertían en casa. Por otro lado, contó con singular alegría su anécdota con Lionel Messi.