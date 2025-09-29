inklusion logo Sitio accesible
¡Tremendo zafarrancho! Sofía Castro y Angélica Rivera vivieron un momento desagradable en el aeropuerto

Angélica Rivera y Sofía Castro protagonizaron un tremendo zafarrancho a su llegada al aeropuerto y Sofía Castro terminó en el piso. Esto fue lo que pasó.

Entre empujones y el poco espacio, Angélica Rivera y Sofía Castro protagonizaron un tremendo zafarrancho a su llegada al aeropuerto. El episodio fue tal, que Sofía Castro terminó en el piso, por lo que se molestó. Aunque Angélica Rivera también se mostró incómoda, el ambiente se relajó al tocar el tema de Cristian Castro.

