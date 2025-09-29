Muere ExMiss Universo Jamaica, esta fue la causa de muerte

El mundo de la moda y la belleza está de luto luego del lamentable fallecimiento de la modelo y exfinalista de Miss Universo Jamaica 2023, Tyra Spaulding. Según informó la Fuerza de Policía de Jamaica, la modelo se quitó la vida y fue encontrada sin signos vitales en su departamento de Kingston. Fue su familia quien encontró el cuerpo, lo que generó un fuerte impacto tanto en la comunidad local como en el mundo del entretenimiento.

Tras confirmarse el hecho, la Organización Miss Universo Jamaica emitió un comunicado donde reconoció a Spaulding como un “alma radiante” y un ser humano cuya luz y espíritu amable dejaron huella en todos los que la conocieron.

La vida y lucha de Tyra Spaulding contra la depresión

A pesar de su éxito en las pasarelas, Tyra era una persona muy abierta con sus seguidores y constantemente compartía con sus seguidores los retos personales que enfrentaba. Cinco días antes de su fallecimiento, publicó un mensaje en redes sociales donde hablaba un poco sobre su lucha interna y la sensación de estar “en una batalla contra sí misma”.

La modelo, además de ser contadora de profesión, tenía un gran corazón y se involucraba en labores sociales. Fue voluntaria en la Pursued International Foundation, organización dedicada a apoyar a mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Las reacciones de colegas y amigos no se hicieron esperar tras la noticia, donde le recuerdan como una mujer generosa, cuya empatía surgía de haber comprendido profundamente el dolor humano.

Finalista Miss Universo 2023: El legado de una joven promesa

Queda claro que el recuerdo de Tyra Spaulding no se limitará a su paso en los certámenes de belleza, sino también por la valentía de exponer sus sentimientos en un mundo donde las apariencias son todo lo que importa. Su mensaje de apoyo hacia quienes se sentían perdidos seguirá siendo parte de su legado y el ejemplo para miles de niñas que sueñan con ser como ella.

Línea de ayuda en México para la prevención del suicidio

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, puedes comunicarte de manera gratuita al (55) 5259-8121, la línea de apoyo del SAPTEL, disponible las 24 horas del día. Recuerda que no estás solo.

