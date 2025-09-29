Tras protagonizar telenovelas en TV Azteca, así luce en la actualidad Betty Monroe

Betty Monroe ha sido una de las actrices más destacadas de México, sobre todo entre los años 2000 y 2010. Luego de ser parte de éxitos televisivos como las telenovelas Perla (1998) y Tres veces Sofía (1999), la artista desapareció de la escena pública.

Conoce cómo luce la bella exmodelo tapatía a sus 47 años. Su cuenta de Instagram fue activada para compartir un video que ha dado qué hablar entre sus más de 253 mil seguidores.

Así luce Betty Monroe a sus 47 años

Luego de haberse alejado por completo de las redes sociales, la prensa y la actividad del medio artístico en general, Beatriz Monroy Alarcón, como realmente se llama la artista, compartió un video en su cuenta de Instagram. Allí se la puede ver en una reserva natural de Argentina con un abrigo color rojo que cubre su cabeza y cabello, pero deja apreciar sus bellos rasgos faciales.

Si bien el audiovisual fue compartido en 2024, todavía sigue cosechando comentarios de afecto y cariño de parte de sus fans. “Se te extraña”, “Guapísima”, “Que bonito verte”, “Una de las mejores actrices que tiene México” y “Se te extraña en la TV”, fueron alguno de los mensajes que le dejaron los internautas.

¿Qué sucedió con Betty Monroe?

Antes de dicha publicación, la protagonista de La mujer de Judas compartió un mensaje en la misma red social: “La búsqueda de un amor continuo sólo te lo puede dar la familia”. En ese entonces, los fans volvieron a saber algo de ella y aumentó la intriga acerca de su vida.

La guapa exmodelo brilló en las telenovelas de 1998 y 1999. Pero después obtuvo su primer papel como protagonista en Como en el cine (2021) con TV Azteca. Luego interpretó personajes principales en Cielo Rojo, La Mujer de Judas y La hija del jardinero.

Su faceta de presentadora se potenció con los programas Tempranito, Deportv y Cada Mañana de TV Azteca. Luego de su última telenovela en otro canal, dejó de ser parte de proyectos de la pantalla chica y lo último que se supo de ella en 2018 fue que sufrió un asalto en su casa y un secuestro exprés.

Según la información que dio a conocer Alex Kaffie en 2020, Betty Monroe habría sido buscada por varios periodistas para saber de su vida, pero evitó mantener contacto con los mismos. Solo se limitó a compartir poco contenido en sus redes sociales, como un video en TikTok referido a viajes.