¡Así suena el ‘dueto’ de Christian Nodal y Vicente Fernández!
Christian Nodal compartió en audio un fragmento de un ‘dueto’ con Vicente Fernández y, como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar.
TV Azteca
¿Será que Christian Nodal cumplió un sueño en medio de los escándalos que lo rodean? La celebridad del regional mexicano compartió en audio un fragmento de un ‘dueto’ con Vicente Fernández y, como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar al material que se habría logrando con inteligencia artificial. Aquí los detalles.
