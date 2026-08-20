¡Avril vence a Javi y lo deja fuera de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Tras semanas de intensa competición, Javi queda eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas. ¡Revive los mejores momentos del 19 de agosto 2026!
Julio Camejo ganó la prueba de inmunidad y comió junto a Shada y Avril, quien fue elegida junto a Javi para enfrentarse en el duelo de extinción. Tras una intensa competición, Javi quedó fuera de Survivor México La Reliquia en Llamas. ¡Revive los mejores momentos del 19 de agosto 2026!