Venga La Alegría | Programa 20 de agosto 2026 Parte 2 | El mini musical del Pueblo por perder en el Sin Palabras y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de agosto 2026, parte 2: Consuelo Duval revela si perdonaría a su expareja tras abandonarla, Emmanuel presume su nuevo disco y la entrevista a Benjamin Bratt.

También, el Castigo para Perdedores del Sin Palabras, la eliminación de Javi y los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas. Además, jugamos Desconectados, El Reto, La Productora Dijo, Sin Palabras y Trivia Espectacular. ¡Venga La Alegría!