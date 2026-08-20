Exclusiva: así fue el concierto de La Joaqui en el Lunario del Auditorio Nacional

La Joaqui se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional como parte de la gira de su nuevo álbum, “Electra”. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el evento y aquí te compartimos cómo se vivió. Si bien el show estuvo espectacular, al término del mismo la “Mejor Amiga de Cazzu” evitó el contacto con la prensa mexicana.