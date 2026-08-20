¡Exclusiva! Benjamin Bratt revela detalles de Coco 2 en la D23 de Disney
Durante la D23 de Disney, Benjamin Bratt reflexionó sobre la emotividad de Coco y contó algunos detalles sobre la segunda parte que viene en camino.
En la D23 de Disney en California, Ricardo Casares platicó en exclusiva con Benjamin Bratt, el actor que presta su voz para Ernesto de la Cruz en Coco. Además de pronunciarse sobre la secuela de la exitosa película, Benjamin Bratt reflexionó sobre la trama y la emotividad de la película.