¡Al límite! Ricardo Casares alza la voz y Kristal Silva le responde en el Sin Palabras
Mientras Ricardo Casares protestaba fuerte al juez, Kristal Silva no dudó en contestarle al conductor y los ánimos se encendieron en el Sin Palabras.
Las polémicas llegaron tempranito al Sin Palabras, donde el Favorito y el Pueblo dejaron todo por sumar una importante victoria. Ya entrados en el juego, Ricardo Casares alzó la voz y Kristal Silva no dudó en contestarle al conductor. ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 20 de agosto 2026!