Venga La Alegría | Programa 20 de agosto 2026 Parte 1 | David Zepeda habla de su sexualidad, los policías que ayudaron en labor de parto y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de agosto 2026, parte 1: Revive el pleito entre Alejandra Guzmán y Ninel Conde, David Zepeda habla sin filtros sobre su sexualidad; detienen a Lauro ‘N’ por el asalto a un microbús en Puebla, policías auxilian a una mujer en labor de parto y el maestro de secundaria acusado de conductas impropias con sus alumnos, todo explicado Con Peras y Manzanas; el terror que vivió Vanessa Huppenkothen, Gerardo Rincón habla de la demanda que interpondrá Cibad Hernández contra Peter Torres y denuncia amenazas sobre el pleito entre la hija de Carmen Salinas y Saskia Niño de Rivera y aprendimos a hacer squishys caseros.

También, Luche de Cumbia Pedregal sacó su lado romántico con Elaine Haro, la polémica entre Grupo Forajido y Cristian Nodal, Los Ángeles Azules tendrán ‘su calle’ en Estados Unidos y el reportaje de Samantha Núñez. Además, un espectacular cambio de imagen, aprendimos a hacer burbujas en el curso de verano y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!