¿Luis Miguel ofrecerá conciertos en México? Esto es TODO lo que se sabe

Malas noticias para los fans de Luis Miguel. Luego de que comenzaran a circular flyers sobre supuestos conciertos de Luis Miguel en México, su buen amigo, Rafael Herrerías, revela que el Sol tiene pensado descansar dos años, por lo que tales carteles son falsos. Al ser cuestionado sobre el reciente comercial que grabó, el artista pidió a la prensa que, por favor, ya no le preguntaran por él.