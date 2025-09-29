inklusion logo Sitio accesible
¿Frida Sofía a dirigir la Asociación Rafael Banquells? ¡Así reaccionó Sylvia Pasquel!

Sylvia Pasquel reaccionó a la invitación que le hicieron a Frida Sofía para ser la vicepresidenta de la Asociación Rafael Banquells y habló de la casa de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel reaccionó a la invitación que le hicieron a Frida Sofía para ser la vicepresidenta de la Asociación Rafael Banquells. Además, se pronunció a la posibilidad de que la casa de Silvia Pinal se transforme en un espacio cultural.

