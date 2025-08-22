¿No le llegaron al precio? Tabata Jalil reveló que le han pedido posar nuevamente en revistas para caballeros
En Los Curiosos de la Calle, Tabata Jalil reveló por qué no ha vuelto a posar para revistas de caballeros. ¡Checa quién más ventiló picantes intimidades!
TV Azteca
En la gustada sección de viernes, Los Curiosos de la Calle, Tabata Jalil reveló por qué no ha vuelto a posar para revistas de caballeros. Pero eso no fue todo, Mauricio Barcelata, Luz Elena y Kike Mayagoitia, también ventilaron picantes intimidades.
