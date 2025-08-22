inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿No le llegaron al precio? Tabata Jalil reveló que le han pedido posar nuevamente en revistas para caballeros

En Los Curiosos de la Calle, Tabata Jalil reveló por qué no ha vuelto a posar para revistas de caballeros. ¡Checa quién más ventiló picantes intimidades!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En la gustada sección de viernes, Los Curiosos de la Calle, Tabata Jalil reveló por qué no ha vuelto a posar para revistas de caballeros. Pero eso no fue todo, Mauricio Barcelata, Luz Elena y Kike Mayagoitia, también ventilaron picantes intimidades.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×