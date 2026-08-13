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¡Asqueado! Antrax EXHIBE a los culpables del desorden en la cocina de MasterChef 24/7 (VIDEO)

“Sólo critican y no hacen”, se lamentó el cocinero al ver la montaña de trastes sucios que amaneció hoy

A pesar de que ya quedan menos cocineros viviendo en el universo MasterChef 24/7, el tema de la limpieza y sobre todo de los trastes sucios continúa siendo un dolor de cabeza: Antrax, por ejemplo, no soportó ver tanto desorden en la cocina y reveló quiénes fueron los responsables de no lavar ni su plato... ¡esto dijo ante las cámaras!

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