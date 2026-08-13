EXCLUSIVA: Cristian Castro habla de su nueva conquista y revela qué carrera estudiará

Cristian Castro celebró con su madre, Verónica Castro, haber terminado la prepa abierta con una cena. Tras este importante logro escolar, el cantante ya se prepara para llegar a la universidad. ¿Qué estudiará Cristian Castro? ¡Ojo a lo que reveló sobre Karina Barbosa, la influencer con la que se le ha visto acompañado. Aquí todo lo que sucedió en la mediática ceremonia.