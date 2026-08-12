Venga La Alegría | Programa 12 de agosto 2026 Parte 2 | El Sin Palabras al límite, pasarela con lo mejor de la moda para verano y conocimos a la NUEVA GRANJERA de La Granja VIP 2

Ya estamos a mitad de semana y en Venga La Alegría tuvimos un programa espectacular. En “El club de los corazones rotos”, nuestras conductoras se sinceraron sobre la relación con sus hermanos. El juego de Sin Palabras tuvo un resultado que nadie se veía venir y las traiciones en Survivor México La Reliquia en Llamas ya quedaron en evidencia. Y por si fuera poco, la visita de Kenny Avilés como Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada.