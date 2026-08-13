“Me vetaron": Chef Édgar Núñez explica su ausencia en MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 se llevaron una agradable sorpresa en su primera clase de este jueves 13 de junio, pues el Chef Édgar Núñez finalmente regresó para darles clases luego de varios días sin tener noticias sobre él. Así que no perdieron oportunidad para preguntarle si ya no quería seguir siendo su profesor, y con el peculiar humor del “Maestro del fuego”, primero bromeó diciéndoles que lo vetaron y luego les aclaró que tuvo que hacer un viaje con sus hijas, pero ya estaba listo para seguir enseñándoles sus mejores recetas.