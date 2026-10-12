¿Cómo detectar los dolores de artritis? ¡Entérate! La Dra. Jessica Figueroa explicó a fondo las señales

¿Qué es la artritis? ¿Cuáles son las causas de este padecimiento? Cada 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis, una enfermedad crónica que afecta a muchos mexicanos. Para profundizar más sobre el tema, nos acompañó la reumatóloga Dra. Jessica Figueroa. ¿Cuántos tipos de artritis existen? ¿Cuáles son los síntomas de la artritis?