¡Kevyn “Bicolor” llegó a su límite! Confiesa que ya no quiere seguir en La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” atraviesa un momento complicado en La Granja VIP, pues confesó que está cansado del proyecto y de la convivencia con sus compañeros. Rafa notó que algo le pasaba, ya que no se levantó temprano ni realizó sus labores, por lo que se acercó para preguntarle qué necesitaba y cómo podía ayudarlo.

Sin embargo, Kevyn expresó que ya no quiere estar ahí, dejando ver el desgaste que enfrenta dentro del reality. Su confesión abrió una conversación entre los integrantes de su equipo, quienes también discutieron sobre la estrategia y las responsabilidades en la granja.