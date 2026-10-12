¿Pijamas, fuegos artificiales y qué más? ¡Ángela Aguilar echó la casa por la venta en su cumpleaños 23!

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 23 con una espectacular fiesta privada en Zacatecas, donde estuvo rodeada de sus seres queridos y de su esposo Christian Nodal, quien suele mantener su matrimonio fuera de las redes sociales, pero en esta ocasión dedicó un mensaje lleno de amor por su cumpleaños. ¡Aquí todos los detalles del pastel, los bailes, juegos, código de vestimenta y mucho más!