¿Cómo va el proceso legal del hijo de Julio César Chávez? Esto reveló el Campeón

Julio César Chávez habla de Yolanda Andrade en medio de la preocupación que ha generado su salud y los cambios que ha hecho en su tratamiento. El campeón cuenta cómo encontró a su gran amiga y, como buen amigo, aprovechó para enviar todo su apoyo a Maribel Guardia ante el pleito legal con Imelda Tuñón. ¿Cómo va el proceso legal de su hijo Omar Chávez? Esto contó Julio César Chávez, quien reaccionó al fallecimiento de Jorge Kahwagi y al apoyo de ‘El Travieso’ a José Carmona.