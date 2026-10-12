¿Cómo va el proceso legal del hijo de Julio César Chávez? Esto reveló el Campeón
Tras reaccionar al estado de salud de Yolanda Andrade, Julio César Chávez se pronunció sobre Jorge Kahwagi, el pleito de Maribel Guardia con Imelda Tuñón y más.
Julio César Chávez habla de Yolanda Andrade en medio de la preocupación que ha generado su salud y los cambios que ha hecho en su tratamiento. El campeón cuenta cómo encontró a su gran amiga y, como buen amigo, aprovechó para enviar todo su apoyo a Maribel Guardia ante el pleito legal con Imelda Tuñón. ¿Cómo va el proceso legal de su hijo Omar Chávez? Esto contó Julio César Chávez, quien reaccionó al fallecimiento de Jorge Kahwagi y al apoyo de ‘El Travieso’ a José Carmona.