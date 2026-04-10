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¡Última hora! La hija de Carmen Salinas se pronuncia sobre el proceso legal que iniciarían contra Saskia Niño de Rivera

Tras la reunión que sostuvo la hija de Carmen Salinas con su equipo de abogados, anunciaron detalles del proceso legal que iniciarían contra Saskia Niño de Rivera.

Tras la reunión que sostuvo Ma. Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, con su equipo de abogados, la hija de la fallecida actriz anuncia que dejará en manos de sus abogados el proceso legal que iniciarían contra Saskia Niño de Rivera.

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