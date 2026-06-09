¿Utilizas tacones muy seguido? ¡Cuidado! Tus rodillas podrían sufrir graves consecuencias
¡Escucha a tus rodillas y evita problemas! ¿Qué consecuencias podrían sufrir tus rodillas al utilizar tacones muy seguido? Esto dicen los ortopedistas.
Al caminar, subir escaleras y utilizar tacones, las rodillas suelen hacer un esfuerzo extra. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en las rodillas? ¿Cómo distinguir una simple molestia de una lesión grave? El médico ortopedista, Salvador Rodolfo Garnica aclaró todas las dudas sobre las lesiones más comunes.