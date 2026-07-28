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Julio gana el reto express con el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7, ¡Daniela se rindió! (VIDEO)

La prueba con el “Maestro del fuego” hizo que los cocineros se atrevieran a probar nuevos sabores, pero solamente Julio pudo adivinar los ingredientes.

La visita sorpresa del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 estuvo acompañada de un reto express bastante peculiar. Y es que a pesar de que los cocineros que fueron seleccionados al azar pensaban que degustarían un desayuno delicioso, terminaron en una prueba de ingredientes poco conocidos y tenían que adivinar sus nombres. Fue así que Daniela prefirió renunciar antes que seguir comiendo y Julio resultó con mayor cantidad de aciertos, por lo que será acreedor a una ventaja.

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