Julio gana el reto express con el Chef Diego Niño en MasterChef 24/7, ¡Daniela se rindió! (VIDEO)

La visita sorpresa del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 estuvo acompañada de un reto express bastante peculiar. Y es que a pesar de que los cocineros que fueron seleccionados al azar pensaban que degustarían un desayuno delicioso, terminaron en una prueba de ingredientes poco conocidos y tenían que adivinar sus nombres. Fue así que Daniela prefirió renunciar antes que seguir comiendo y Julio resultó con mayor cantidad de aciertos, por lo que será acreedor a una ventaja.