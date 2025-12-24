¡Cuatro años sin festejar Navidad! Manuel Alejandro se sincera y comparte la dolorosa razón

A sus 93 años, el maestro Manuel Alejandro abrió su corazón en entrevista exclusiva para Venga La Alegría y habló del doloroso motivo por el que desde hace cuatro años dejó de celebrar la Navidad. A pesar de la ausencia del amor de su vida, Manuel Alejandro mantiene viva la magia que lo convirtió en autor de grandes himnos interpretados por Rafael, José José y Luis Miguel.